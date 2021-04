Primăria Generală a publicat proiectul de buget al Bucureștiului pe 2021 Primaria Capitalei are in 2021 un buget estimat de 6,9 miliarde lei, potrivit proiectului pus in dezbatere publica pe site-ul instituției. Cu tot cu instituțiile subordonate, credite și fonduri europene bugetul ajunge la 9,5 miliarde. Pentru investiții se aloca circa 1,9 miliarde lei, dintre care 1,2 miliarde lei din fonduri europene și circa 600 milioane lei de la bugetul propriu. Principalele obiective de investiții care primesc bani in acest an sunt: parcarea de la capatul Șoselei Pantelimon – 50,7 milioane lei, Pasaj Doamna Ghica – 39 milioane lei, Prelungirea Ghencea-Domnești – 47 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

