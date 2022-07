Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din New York a cerut marti Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa redenumeasca variola maimutei („monkeypox”, in limba engleza), intrucat numele acestei boli este considerat stigmatizant si risca sa ii faca pe bolnavi sa se izoleze mai degraba decat sa solicite ingrijiri medicale, informeaza…

- Comitetul de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS se va reuni joia viitoare pentru a determina masurile ce vor fi luate impotriva epidemiei de variola maimutei, conform unui comunicat dat publicitatii joi de OMS, transmite AFP.Comitetul urmeaza sa se pronunte cu precadere asupra gravitatii…

- Denumirea „variola maimuței” va fi schimbata in curand, considerata „inșelatoare și stigmatizanta” de catre OMS. OMS are in vedere „schimbarea numelui virusului” variolei maimuței, a declarat recent directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, promițand „anunțuri…

- Europa se afla in centrul raspandirii variolei maimutei, a declarat miercuri biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care si-a exprimat preocuparea in legatura cu riscul aparitiei de noi cazuri, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cazurile de variola maimuței din Marea Britanie au determinat autoritatile sa vaccineze antivariolic mai multi angajati din sanatate si alte persoane care ar fi putut fi expuse infectarii. Variola maimutei este o boala virala de obicei usoara, caracterizata prin simptome de febra, precum si printr-o…