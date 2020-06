Primaria Constanta a emis certificatul de urbanism: Proiectul imobiliar al CC Real Ambient, pe masa consilierilor locali! (document)

Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Pitești – SC ART DACH SRL – a inițiat un Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcția hale, spații pentru birouri și a unui salon de evenimente – cum ar fi nunțile și botezurile – pe un teren pe care il deține in zona Caii Campulung (ieșirea din Pitești spre Brașov). Proiectul presupune…

- Societatea Five Holding SA a obtinut un certificat de urbanism de la Primaria Constanta Este vizat un proiect in municipiul ConstantaSocietatea Five Holding SA a obtinut un certificat de urbanism de la Primaria Constanta, necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu.Astfel, la data de 16…

- Proiectul de decongestionare a traficului pe axa est-vest din Cluj-Napoca prin crearea de benzi dedicate și de piste de biciclete pe Calea Manaștur a fost dezbatut, joi, in Comisia de Circulatie a municipalitatii.

- Ziarul Unirea Podul peste Valea Orzii, singura legatura rutiera intre doua zone rezidențiale din Oarda de Sus: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pe masa consilierilor locali Proiectul se inscrie in cadrul investițiilor destinate infrastructurilor pentru transporturi ca suport pentru dezvoltarea…

- Pe strada Recoltei nr. 12 din municipiul Constanta va rasari un imobil de trei etaje. Societatea Stely Metal SRL a obtinut de la Primaria Constanta pe data de 18 mai un act de urbanism. Este vorba despre certificatul de urbanism nr. 1705, care consta in urmatoarele: "Construire imobil locuinte colective…

- Consilierii locali municipali se reunesc in sedinta de CLM ordinara pe 29 aprilie a.c. Pe ordinea de zi se afla si un proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitata de str. Unirii si alei carosabile, initiator SC Sunrise Tours SRL. Proiectul are avizul Comisia…

- Consilierii locali focșaneni vor aproba in ședința Consiliului Local din aceasta saptamana cateva investiții imobiliare importante pentru Focșani. Este vorba despre proiecte pentru blocuri cu zece etaje pe strada Anghel Saligny sau blocuri cu opt etaje pe strada Cuza Voda. Proiectele au trecut de Comisia…

- Junona Shipping Agency SRL a solicitat si obtinut, pe data de 9 aprilie, de la Primaria Constanta, un act de urbanism necesar ridicarii unui imobil de trei etaje, pe strada Rubinului nr. 6. Este vorba despre certficatul de urbanism nr. 1461 Construire imobil S P 3E locuinte colective, imprejmuire teren,…