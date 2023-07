Primăria Constanţa a anunţat că staţiunea Mamaia are un nou…

Primaria Constanta a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca incepand cu aceasta vara, statiunea Mamaia va fi reprezentata de o noua identitate de brand. “Proiectul include, pe langa logo si slogan, care vor fi utilizate in mod oficial pentru a identifica destinatia, o strategie de repozitionare in piata si o serie de actiuni menite sa imbunatateasca imaginea statiunii. Initiativa de creare si implementare a unei noi abordari in marketing si comunicare pentru Mamaia apartine Organizatiei de Management al Destinatiei Mamaia-Constanta, o asociere constituita de autoritatea locala si patronatele…