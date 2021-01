Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a convocat sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, luni, incepand cu ora 19,00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, pentru a fi votate mai multe proiecte, printre care si infiintarea comisiei speciale pentru monitorizarea companiilor…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, l-a dat afara pe managerul Spitalului Filantropia, Dan Ștefan Simpalean. Edilul a declarat ca demiterea s-a facut in baza unor nereguli semnalate de Curtea de Conturi și Corpul de Control al primarului. Nicușor Dan a postat pe Facebook un mesaj in care anunța…

- Primarul general Nicusor Dan a declarat ca este necesara o rectificare bugetara care spera sa fie aprobata saptamana viitoare in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, astfel incat sa fie asigurate fondurile necesare pentru plata pe luna noiembrie a ajutoarelor pentru persoanele adulte cu dizabilitati,…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Da a renuntat la politistii locali care ii pazeau biroul. Edilul a dispus ca personalul care asigura paza Primariei Capitalei sa fie redus de la 27 la 10 persoane.

- „Tot in zona financiara, Curtea de Conturi si-a incheiat raportul pe care l-a facut in Primaria Capitalei in acest an. Principalele trei deficiente pe care le-au constatat au fost: achizitia celor 100 de troleibuze, licitatie care a fost in cele din urma anulata de catre municipalitate. S-a avansat…

- Mandatul lui Nicușor Dan de primar general al Capitalei a fost validat luni de Curtea de Apel București, decizia fiind definitiva.Instanța a respinsc ca fiind tardive cele 52 de apeluri depuse de reprezentanți PSD prin care era contestata validarea mandatului lui Nicușor Dan.Nicușor Dan spunea,…

- Nicusor Dan a declarat ca judecatorii Curtii de Apel urmeaza sa decida luni, la ora 12.00, in privinta celor 52 de apeluri formulate impotriva validarii mandatului sau si este convins ca rezultatul va fi cel normal, pentru ca nu exista probe in acele contestatii, iar joi sau vineri cel tarziu va fi…

- Cadrele medicale, funcționarii care lucreaza cu publicul sau șoferii și vatmanii Societații de Transport București vor fi testați din fondurile municipalitații. Acțiunea, anunțata de primarul ales, va incepe dupa preluarea funcției. Intr-o conferința de presa susținuta joi , Dan a reclamat faptul ca…