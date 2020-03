Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 70 de angajați ai Primariei Capitalei, care lucreaza la Evidența Populației, au intrat, de miercuri, in izolare la domiciliu, dupa cazul confirmat cu noul coronavirus, la o angajata a instituției, a anunțat primarul Gabriela Firea.Firea a spus ca celor 70 de angajați trimiși in…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat maine, incepand cu ora 10.00, la sediul Primariei Capitalei, un Comandament de urgenta, avand in vedere inregistrarea primelor cazuri de coronavirus in Capitala.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte: PSD va reveni la locale.…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant" realizata de Victor Ciutacu, Gabriela Firea a lansat un atac la adresa lui Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primaria Capitalei. "A solicitat o intalnire in calitate de ministru al Sanatatii. Solicitarea imperativa era aceea sa nu alocam fonduri Spitalului…

- Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis a dat in judecata Primaria Capitalei deoarece instituția nu asigura un aer curat pentru cetațenii Capitalei, se arata intr-un comunicat de presa transmis de ONG. Concret, Ecopolis ataca in justiție o serie de prevederi ale Planului Integrat privind Calitatea…

- Ministrul suspendat al Economiei Virgil Popescu a amenințat, in direct, la Digi 24, Primaria Capitalei, ca se va trezi cu conturile blocate de ANAF pentru ca nu-și platește facturile de gaz.Virgil Popescu a declarat ca Primaria Municipiului București este somata pentru o datorie de 170 de milioane…

- Nicusor Dan, candidatul USR la Primaria Capitalei, o avertizeaza pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, ca astazi era termenul legal in care trebuia sa prezinte proiectul de buget pentru 2020. "O intreb public cand va veni in fața bucureștenilor cu proiectul de buget. Conform Legii finanțelor publice…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca a fost in imposibilitatea de a acorda integral stimulentele persoanelor cu handicap, pentru ca banii nu au venit de la Guvern. "La sfarsitul anului trecut, am fost in imposibilitatea de a putea plati toate prestatiile sociale, toate sumele…

- Candidatul USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Gabriela Firea "contesta masuratorile de poluare a aerului din București, dar omite sa spuna ca a promis și a eșuat sa implementeze un sistem propriu de masurare a acesteia". Parlamentarul o acuza pe Gabriela…