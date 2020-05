Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Badulescu, viceprimar Capitalei, a afirmat, intr-o intervenție la Digi24, ca decizia primarului Sectorului 2, Dan-Cristian Popescu, de a redeschide parcurile ”este una personala și nu reprezinta punctul de vedere al autoritaților naționale și locale”.”Eu sunt nemulțumit și contrariat. E o decizie…

- "Eu, personal, nu sunt nemulțumit de o acțiune individuala a domnului Popescu. Eu sunt nemulțumit și contrariat de modul in care domnul Popescu a ințeles sa aplice o decizie personala in detrimentul unui program de masuri care sunt de evidența publica și sunt gestionate și obligatorii atata timp…

- Viceprimarul Capitalei și responsabil cu situațiile de urgența, Aurelian Badulescu, susține ca viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, este ”inconștient” și nu are nicio decizie oficiala in spate pentru redeschiderea parcurilor din Sectorul 2. Badulescu face apel catre cetațeni sa nu asculte…

- Președintele Consiliului Județean este autoizolat la domiciliu dupa ce luni s-a intalnit cu colonelul Cristian Amarandei, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), depistat miercuri cu Covid-19.

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, sambata, la Antena 3 ca multe persoane aflate in carantina in centre din București nu respecta izolarea, fac scandal și, mai mult decat atat, distrug spațiile in care sunt cazate. “Sunt situații la nivelul centrelor de carantina, situații data…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a decis, la propunerea primarului Adrian Dobre, interzicerea accesului in toate parcurile din Ploiesti. Masura se aplica de vineri, inclusiv la Parcul Memorial "Constantin Stere" din Bucov. Ea vine, practic, in completarea deciziei de inchidere a locurilor…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, duminica dupa-amiaza, la finalul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca Societatea de Transport Bucuresti va suplimenta numarul mijloacelor de transport pentru a evita aglomeratia din autobuze si tramvaie, anunța news.ro.”Primarul…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, duminica dupa-amiaza, la finalul sedintei Comitetului pentru Situatii de Urgenta, ca Societatea de Transport Bucuresti va suplimenta numarul mijloacelor de transport pentru a evita aglomeratia din autobuze si tramvaie.