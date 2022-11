Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat marti seara, 15 noiembrie, ca s-a decis crearea cadrului legal pentru cresterea gradului de indatorare a Primariei Capitalei, astfel incat sa se poata plati serviciile de transport, distributie si furnizarea energiei termice pentru populatie. Anunțul Executivului a venit in contextul…

- Premierul spune ca guvernul nu poate sa acorde subvenții pentru factura la caldura doar pentru București. Nicolae Ciuca spune ca una dintre soluții o reprezinta majorarea gradului de indatorare al Primariei Capitalei. „Am mentionat si saptamana trecuta care sunt discutiile cu Primaria Capitalei. Primaria…

- Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu a anuntat vineri, 28 octombrie, punerea in dezbatere publica a unui proiect de hotarare care sa reglementeze mai clar conditiile de utilizare a parcarilor publice din Bucuresti, propunandu-se un tarif unic de 5 lei pe ora, aplicabil in intervalul orar 8,00…

- Blocurile din București cad pe cetațeni! Semnalul de alarma este tras de fostul edil Gabriela Firea, care aduce argumente in sprijinul faptului ca realitatea este cruda: toate sunt praf in ochi – spune Firea pe pagina sa de Facebook . Ministrul Familiei spune ca „noul București” cade pe cetațeni și…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca in cadrul Primariei Capitalei se petrec fapte cu iz penal, in deja controversatul contract de achiziție a noilor tramvaie din București. Tramvaiele ajunse in probe in Capitala au alte motoare decat cele prevazute in contract, care insa costa…

- Sezonul rece bate la ușa, iar romanii trebuie sa fie pregatiți, pe cat posibil, pentru facturi umflate. Daca in cazul multor orașe mai mici soluția a fost eliminarea sistemelor publice de termoficare, in Capitala și in Timișoara, cetațenii sunt ținuți prizonieri ai unor mastodonți manați haotic de administratori…

- Compania Municipala Termoenergetica a transmis Primariei Capitalei, dar si Consiliului General o adresa in care atrage atentia asupra datoriilor de 800 de milioane de lei pe care PMB le-a acumulat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Baiatul de 6 ani a fost operat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București pe 24 august, evoluția post-operatorie a fost buna, iar luni, 29 august, a fost externat, potrivit Digi24.Copilul a ajuns luni, 22 august, la spitalul de copii din Capitala și a fost internat la Terapie Intensiva in „stare…