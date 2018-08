PMB precizeaza, miercuri seara, ca in sedinta Comisiei de avizare a cererilor de organizare si desfasurare a adunarilor publice, care a avut loc astazi, au fost discutate doua cereri de organizare a unui miting, in Piata Victoriei, in 10 august.



Prima notificare a fost formulata de Alexandru-Dan Baban-Neacsu, reprezentat de Cristian Mihail Dide si Tudor Carstoiu, si instiinteaza primaria cu privire la organizarea, vineri, de la ora 19.00, in Piata Victoriei, a unei adunari publice. Prin aceeasi notificare se solicita Primariei Municipiului Bucuresti sa asigure „toate conditiile necesare…