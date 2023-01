Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 10 ianuarie, un garaj cu doua nivele din sectorul Poșta Veche a luat foc. Incendiul s-a produs pe strada Ialoveni, in jurul orei 13:24, pe teritoriul Cooperativei de Construcții de Garaje nr.126, transmite Știri.md . Astfel, pentru stingerea flacarilor, la fața locului au ajuns trei echipe de…

Incepand cu data de 05.01.2023, vor fi instituite noi restricții de trafic pe Bulevardul Unirii, pe segmentul de drum cuprins intre Podul Maracineni și rondul…

ANUNT PUBLIC Stimati cetateni, In vederea implicarii publicului in etapa elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal, va aducem la cunostinta ca U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU cu sediul…

ANUNT PUBLIC Stimati cetateni, In vederea implicarii publicului in etapa elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal, va aducem la cunostinta ca U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU cu sediul…

Astazi, 08.12.2022, Primaria Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului…

Astazi, 06.12.2022, Primaria Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului act normativ: PROIECT DE HOTARARE NR.…

- Constructii ilegale amplasate in albia Dunarii au fost descoperite de catre autoritatile din Romania in timpul unei actiuni desfasurate la nivel european, la care au participat toate cele 10 state riverane fluviului Dunarea. In cadrul actiunii organizate simultan in cele zece tari, au fost constatate…