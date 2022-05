Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Primaria Buzau lanseaza un proiect pentru protejarea populatiei impotriva unor activitati de comert ilicit se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar,…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, a transmis un mesaj cu privire la amenajarea unei strazi colectoare la bulevardul Aurel Vlaicu. Edilul a precizat ca proiectul include realizarea unei plantatii de aliniament semnificative, cu peste 40 de noi arbori si o suprafata verde de peste 1500 mp. Mai mult,…

- Articolul Primaria Buzau inițiaza un proiect de hotarare privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta…

- Articolul Primaria Buzau inițiaza un proiecr de hotarare, privind aprobarea unui P.U.Z se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica…

- Sanatatea noastra este legata și de calitatea infrastructurii verzi a spațiului in care traim. Spațiul verde constituie un aspect mult neglijat in țara noastra, iar, pe masura ce construcțiile de orice fel cuceresc tot mai mult teren, acest lucru poate duce la un dezechilibru major. In acest context,…

- Treburile sunt in toi prin oraș. Prin unele cartiere se darama garaje, prin altele se curața spațiile verzi iar in alte zone se fac locuri de parcare. Astazi ne oprim la ultima categorie, și asta pentru ca un cetațean din zona Aviatori ne-a facut o sesizare telefonica prin care ne-a anunțat ca la dumnealui…

- In urma acțiunii de demolare a garajelor de pe strada Nicolae Balcescu, vom avea, in scurt timp, 27 de NOI locuri de parcare, care sunt in curs de amenajare. Este normalitatea la care trebuie sa ajungem in toate zonele din Alba Iulia. Avem nevoie de mai multe locuri de parcare, in contextul in care…

- Albaiulienii care dimiciliaza pe strada Nicolae Balcescu vor beneficia, in curand, de inca 27 locuri de parcare, dupa demolarea celor 14 garaje din zona. „In urma acțiunii de demolare a garajelor de pe strada Nicolae Balcescu, vom avea, in scurt timp, 27 de NOI locuri de parcare, care sunt in curs de…