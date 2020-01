Primaria Bucuresti a montat indicatoarele ZACA in tot orasul. Din martie soferii vor fi verificati

Stiri pe aceeasi tema

- Vinieta Oxigen este o taxa platita de mașinile care circula in Capitala, in funcție de gradul de poluare. Introducerea ei face parte din strategia”privind masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului in Municipiul Bucuresti”, initiata de primarul general Gabriela Firea. Bucureștiul a fost imparțit…

- Primaria Capitalei va incepe aplicarea vinietei Oxigen din luna martie, lunile ianuarie și februarie fiind pentru informarea cetațenilor și conștientizare, a declarat primarul Gabriela Firea, luni, in cadrul unui comandament pentru fluidizarea traficului. Cu alte cuvinte, primarul general a decis amanarea…

- Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a anuntat, luni, ca programul Oxigen privind vinietele nu va mai intra in vigoare din ianuarie 2020, ci din luna martie a anului viitor.Lunile ianuarie și februarie vor fi dedicate „informarii si constientizarii”. „Normal ar trebuie sa fie aplicat de la 1 ianuarie,…

- Mașinile noneuro, Euro 1 și Euro 2 nu vor mai avea voie deloc in București, iar pentru cele Euro 3 restricția este valabila din 2024 Majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului București a votat joi proiectul primarului Gabriela Firea care vizeaza introducerea vinietei Oxigen din 2020…

- Proiectul Oxigen a fost adoptat joi de Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Acesta se refera la taxa pe care trebuie sa o achite toate mașinile cu norma de poluare sub Euro 5 și interzicerea accesului in zona centrala pentru cele non-Euro, Euro 1 si Euro 2. Consiliul General al Municipiului…

- Modificarea grilei tarifare astfel incat plata sa se faca in functie de numarul de zile in care este utilizata masina si infiintarea unei benzi unice in Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului sunt doua dintre conditiile puse de USR Bucuresti Gabrielei Firea pentru a vota proiectul "Oxigen".…

- Mașinile sub Euro 3 nu mai au voie deloc in centrul orașului Primaria Capitalei a modificat proiectul vinietei pentru București: mașinile sub Euro 5, indiferent de orașul unde sunt inmatriculate, trebuie sa plateasca o vinieta Oxigen pentru a putea circula in București, iar cele sub Euro 3 nu mai au…

- Politistii Biroului de Ordine Publica Gherla au organizat si desfasurat sambata și duminica activitati de prevenire a infractiunilor stradale in zona lacaselor de cult, a pietelor agroalimentare si a supermarket-urilor din municipiu. Activitatile desfasurate au condus la legitimarea a 53 de persoane…