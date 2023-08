Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Baia Mare vrea sa prelungeasca strada Luminișului, fiind nevoie de expropierea unei suprafețe de 16.181 mp. Municipiul Baia Mare anunța titularii dreptului de proprietate ori ai altui drept real asupra imobilelor expropriate prin Dispoziția Primarului Municipiului Baia Mare nr. 556/03.05.2023…

- Consilierii județeni au aprobat zilele trecute alocarea sumei de 130.000 lei, din bugetul Judetului Maramures, pentru premierea șefilor de promoție din anul școlar 2022 – 2023. ”Se aproba participarea Județului Maramures prin Consiliul Judetean Maramures la realizarea in comun cu Inspectoratul Scolar…

- Primaria Baia Mare a anunțat demararea unui proiect legat de gestiunea deșeurilor din municipiu. Obiectivul proiectului consta in accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor in Municipiul Baia Mare, cu accent pe colectarea separata, masuri de prevenție,…

- Consilierii județeni au aprobat, luni, in cadrul unei ședințe extraordinare de plen, contractarea unui imprumut din trezorerie, in valoare de peste șapte milioane de lei. Surpriza este ca banii nu vor fi folosiți pentru ridicarea maternitații de la Spitalul Județean, așa cum se dorea inițial, ci pentru…

- RTC VISION STRUCTURES S.R.L., cod de identificare fiscala 40802186, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J24/828/2019 cu sediul in Municipiul Baia Mare, Romania, Str. Luminisului nr. 4, judetul Maramures, Romania, deruleaza incepand cu luna decembrie 2022 proiectul cu titlul „ Dezvoltarea societatii…

- Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in sedinta luni, de la ora 10,00, iar pe ordinea de zi figureaza doua solicitari privind preluarea in administrare a spitalelor CF1 si CF 2, dar si doua proiecte pentru testare genetica in cancerele ereditare si testare Papanicolau, informeaza Agerpres.*…

- Consilierii judeteni se intalnesc in aceasta dimineata in sedinta ordinara a lunii mai, cu 30 de proiecte de hotarare pe ordinea de zi. E de asteptat ca reuniunea sa se incheie foarte repede, propunerile nefiind de anvergura: cotizatii, bilanturi, organigrame si state de functii, parafarea unor intelegeri…

- Consilierii locali se reunesc astazi in sedinta extraordinara. Toate cele patru proiecte incluse pe ordinea de zi au impact asupra comunitatii: contractarea unui credit de 7,5 milioane lei, actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea depoului Dacia, aprobarea reabilitarii bld. Poitiers…