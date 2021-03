Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a ajuns la o ințelegere cu firma Polaris pentru reluarea ridicarii gunoiului in municipiu. Compania, care deține și depozitul de gunoi de la Targu Jiu, a anunțat ca nu va mai ridica, incepand de marti, deșeurile din Targu Jiu, Bumbești-Jiu și Peștișani. Anunțul…

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Gorj a suspendat autorizația integrata de mediu pentru depozitul de deșeuri din Targu Jiu. Decizia a intrat in vigoare de marți și a fost luata ca urmare a nemulțumirii locuitorilor, care au semnalat mirosul neplacut. „Incepand de ieri, 23.03.2021, a…

- Autoritațile din Targu Jiu au ajuns la un acord cu autoritațile din județul vecin, Mehedinți, in vederea transportarii temporare a gunoiului la depozitul de deșeuri de aici. Dupa cum se cunoaște, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a decis recent sa suspende din cauza poluarii olfactive, autorizația…

- Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a suspendat autorizația de mediu a operatorului Polaris de a depozita deșeuri menajere la depozitul din Targu Jiu. Municipiul Alba Iulia este direct afectat de suspendarea autorizației, din cauza faptului ca Polaris duce gunoiul menajer ridicat din Alba Iulia,…

- Administratorul depozitului de gunoi de la Targu Jiu are termen trei luni de zile pentru eliminarea poluarii olfactive. Este ințelegerea la care s-a ajuns impreuna cu autoritațile locale, pentru ca din prima luna a acestei veri poluarea olfactiva sa fie eliminata și concentrata macar in zona depozitului.…

- Poluarea extrema sufoca din nou Craiova, iar autoritațile par la fel de pasive in fața semnalelor cetațenilor care s-au saturat sa strige, de fiecare data, ca vor sa respire. Nivelul poluarii a crescut infiorator in ultimele zile, iar in noaptea de 24 spre 25 ianuarie, Craiova a fost inca o data cel…

- Garda de Mediu Gorj a amendat luni cu 70.000 de lei depozitul de gunoi din Targu Jiu, pentru poluarea olfactiva a orașului. Pentru ca au expirat termenele la programul de masuri stabilit de Garda Nationala de Mediu pentru combaterea disconfortului olfactiv generat de depozitul de deșeuri municipale…

- Autoritațile din Gorj cauta soluții pentru situația in care depozitul de gunoi de la Targu Jiu se va inchide, din cauza ca polueaza olfactiv orașul. Este o ipoteza luata in calcul, avand in vedere ca firma care administreaza groapa de gunoi are probleme cu Autorizația Integrata de Mediu, dupa cum a…