- Primaria din Amsterdam vrea sa tina turistii la distanta de Cartierul Rosu si de magazinele în care se vând produse din canabis, autoritatile luând în considerare interzicerea grupurilor organizate în cartierul deja supra-agolmerat, conform Mediafax.Femke Halsema,…

- Institutul National de Statistica (INS) ar trebui sa modifice metodologia de monitorizare a turistilor straini care viziteaza Romania, intrucat numarul acestora este mult mai mare decat cel mentionat in rapoartele publicate de aceasta institutie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului…

- Silviu Rosu, un tanar nevazator, a povestit cum i s-a interzis accesul la clasa I in tren de catre un controlor pentru ca avea un caine insotitor, dresat special si cu botnita. In schimb, i se oferea accesul la clasa II.

- Primarul Gabriela Firea a anunțat ca vrea sa sprijine familiile care au o singura mașina EURO 1, 2 sau non-euro, pentru ca acestea nu vor mai avea acces in centrul Capitalei. Legea „Oxigen” interzice acestora accesul in zona delimitata din București, de la 1 martie 2020, iar pentru normele de poluare…

- O hotarare in acest sens a fost adoptata in sedinta de miercuri a CGMB cu 28 de voturi 'pentru', 3 'impotriva' si 3 abtineri.In referatul de aprobare, semnat de primarul general, Gabriela Firea, se stipuleaza ca aceasta solicitare se face avand in vedere: atributiile Municipiului Bucuresti…

- Consilierii municipali se intrunesc in sedinta miercuri, pe ordinea de zi figurand 81 de proiecte care vizeaza aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea Spitalului Metropolitan, o rectificare bugetara, dar si solicitarea de acordare a 1,5% din PIB pentru bugetul Capitalei, potrivit…

- Aruncarea unei monede in Fontana di Trevi se afla in capul listei cu lucrurile de facut atunci cand vizitezi Roma. Și, daca nu ai facut-o inca, iata o veste proasta: șansa de a o mai face pe viitor sunt limitate, anunța news.com.au. Consiliul local din Roma vrea sa instaleze o bariera in jurul acestui…