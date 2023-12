Prima victorie la profesionisti a lui Andrei Florian Ieri seara, la Oradea, polisportivul, Florian Andrei (18 ani) a obținut prima victorie in boxul profesionist impotriva unui adversar din Bulgaria, in varsta de 26 ani, cu 6 meciuri disputate. Meciul a fost unul disputat pe durata a 4 reprize, in care Florian, l-a dominat total pe bulgar, in prima repriza reușind chiar un Knockdown surprinzator.„A fost un meci greu, insa a fost o experiența unica. Ma bucur ca am reușit sa caștig. Dupa Knockdown-ul din prima repriza, am fost impulsionat de susținerea oamenilor din sala, m-au ajutat mult energia celor 400 de spectatori. Țin sa mulțumesc in primul… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

