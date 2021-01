Prima țară din lume care interzice copiii de mingi este din Europa Liga elvetiana de fotbal (SFL) a interzis prezenta copiilor de mingi la meciuri, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie joi ziarul Le Matin. Intre impunerea carantinei, amanarea unor meciuri si bulversarea calendarului, se pune intrebarea daca este posibil sa fie dus la bun sfarsit campionatul Elvetiei. In orice caz, acesta este obiectivul SFL, care a hotarat ca este nevoie de mai multa prudenta pentru desfasurarea cat mai normala a competitiei, tinand cont de cerintele de protectie legate de Covid-19, scrie agerpres.ro. Citește și: USR-PLUS face implozie: ‘Sa-ți fie rușine,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

