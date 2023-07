Stiri pe aceeasi tema

- Acest avertisment intervine dupa ce premierul Rishi Sunak s-a declarat "consternat" de atacurile rusesti asupra orasului Odesa in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cadrul careia a subliniat eforturile britanice pentru reluarea Initiativei Marii Negre,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat sambata ca i-a cerut sefului NATO, Jens Stoltenberg, sa convoace o reuniune a nou infiintatului Consiliu NATO-Ucraina pentru a discuta despre securitatea pe Marea Neagra, in special despre functionarea unui coridor pentru exporturile de cereale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, in prima zi a summitului NATO la Vilnius (Lituania), ca Franta va livra Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune de tipul „Scalp”, in timp ce Berlinul s-a angajat sa-i furnizeze arme suplimentare in valoare de aproape 700 milioane de euro, relateaza…

- Romania a exportat, anul trecut, 4,6 milioane de tone de grau. Vorbim despre perioada cuprinsa intre 1 iulie 2022 – 25 iunie 2023, anul comercial urmand sa se incheie la 30 iunie, transmite publicația specializata Lanțul Alimentar . Producția de grau romanesc in vara anului 2022 a fost estimata la 9,1…

- Poluanti petrolieri care echivaleaza cu o cantitate de cel putin 150 de tone se scurg de-a lungul fluviului Nipru si "ar putea ajunge pana in Mediterana", a sustinut marti seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza CNN, informeaza Agerpres.Dupa ce barajul…

- La 2 mai, UE a stabilit restrictii privind vanzarile de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene in cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – pentru a diminua oferta excedentara de cereale in aceste tari, dar a permis in acelasi timp tranzitul prin aceste state…

- Importurile de grau ale UE au explodat in sezonul 2022/2023, cu o crestere de 239%, in timp ce exporturile s-au marit cu doar 13%. Romania este in top, pe locul doi in ambele clasamente. La data de 21 mai anul curent, exporturile de grau moale ale UE in sezonul 2022/2023, inceput la 1 iulie 2022, au…