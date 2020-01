Ministrul de externe de la Teheran, Javad Zarif, a susținut, dupa atacul atac masiv cu rachete balistice asupra forțelor conduse de SUA în Irak, ca Iranul nu vrea razboi, dar se va apara împotriva oricarei agresiuni. El sugereaza ca baza aeriana al-Asad a fost atacata pentru ca de acolo ar fi decolat drona americana care l-a ucis vineri, la Bagdad, pe puternicul general iranian Qassem Soleimani.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials…