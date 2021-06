Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost arestate in Franța dupa ce președintele Emmanuel Macron a fost palmuit de un barbat in timpul unei vizite in regiunea Drome din sud-estul Franței, informeaza Hotnews . Conform unei inregistrari video postate pe retelele de socializare, un barbat intr-un tricou verde, cu ochelari…

- Emmanuel Macron a anuntat lansarea Academiei mondiale a sanatatii si a pledat pentru reforma si intarirea OMS. Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut luni, intr-un discurs in cadrul Adunarii ministeriale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), intarirea prerogativelor acesteia astfel incat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, urmeaza sa anunte joi inchiderea celebrei Ecole Nationale d'Administration (ENA - scoala nationala de administratie), o scoala de elita care a format multi dintre presedintii, ambasadorii si liderii de afaceri ai tarii, a informat presa franceza. Desfiintarea…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat intr-o declarație de presa televizata ca școlile se vor inchide cel puțin trei saptamani in Franța, aceasta fiind o masura in contextul noilor restricții naționale pentru a combate cazurile in creștere ale COVID-19, a informat BBC.Totodata, restricțiile…