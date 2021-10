Prima reacție a lui Florin Cîțu după ce a fost demis la moțiune: "Binele învinge" Florin Cîțu, al carui guvern a fost demis prin moțiune de cenzura marți, a reacționat spre seara printr-o postare pe Instagram spunând doar: &"Binele învinge&".



Dupa moțiunea de cenzura și înlaturarea Guvernului, liberalii îl susțin în continuare pe Florin Cîțu pentru funcția de premier. Liderii din echipa de conducere a PNL au declarat pentru HotNews.ro ca președintele partidului este în continuare nominalizarea pentru funcția de premier și cu aceasta propunere vor merge la consultarile la Cotroceni.



Moțiunea de cenzura depusa de PSD…

Sursa articol: hotnews.ro

