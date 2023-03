Stiri pe aceeasi tema

- Prima racheta imprimata 3D a decolat miercuri din Cape Canaveral, Florida, in Statele Unite, dar nu a reusit sa ajunga pe orbita din cauza unei „anomalii" in timpul separarii celei de-a doua etape, potrivit unei transmisiuni in direct. Racheta Terran 1, de la start-up-ul Relativity Space din California,…

- "Aceasta este una dintre cele mai grave tragedii de contrabanda maritima din California, din ceea ce stiu", a declarat duminica James Gartland, un responsabil al serviciilor de salvare din San Diego, referindu-se probabil la fluxurile migratorii dintre Mexic si Statele Unite.Cele opt victime sunt adulti,…

- O racheta imprimata 3D urmeaza sa decoleze pentru prima data, sambata, de la Cape Canaveral din Florida, pentru un zbor inaugural care ar putea contribui la revolutionarea industriei lansarilor in spatiu, transmite AFP.Racheta, numita Terran 1, este dezvoltata de compania Relativity Space. Fereastra…

- SpaceX, compania de rachete a lui Elon Musk, a lansat joi dimineata devreme (ora locala) un echipaj format din patru persoane pentru o calatorie catre Statia Spatiala Internationala, un cosmonaut rus si un astronaut din Emiratele Arabe Unite alaturandu-se celor doi membri ai echipajului NASA pentru…

- Sub crusta terestra se afla mantaua de roca fierbinte, apoi nucleul exterior lichefiat, iar inauntrul lui se afla unul dintre cele mai mari mistere ale planetei noastre: nucleul solid de fier din centru. Oamenii de știința cred ca acea minge de fier s-a oprit din mișcare, apoi și-a inversat direcția…