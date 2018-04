Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a murit luni seara, la orele 21.00, la Spitalul Elias din Bucuresti, dupa ce un cancer nemilos la pancreas i-a fost fatal, scrie wowbiz.ro. Artista, in varsta de 70 de ani, s-a stins din viata, avand-o alaturi pe fata ei, Anamaria. Citeste si Anamaria Prodan, primele declaratii…

- CUTREMURATOR! VEZI CARE AU FOST ULTIMELE CUVINTE ALE IONELEI PRODAN Ionela Prodan a murit, luni seara (16 aprilie), la orele 21:00. Cantareața de muzica populara a fost internata in spital mai bine de o luna și jumatate. Ea s-a stins din viața pe un pat de spital, la Elias. Alaturi de ea a stat zi și…

- Vedeta americana de televiziune Khloe Kardashian a anuntat luni pe retelele de socializare numele ales pentru primul sau copil, o fetita nascuta din relatia cu partenerul sau, Tristan Thompson, noteaza DPA. Micuta, pentru care Khloe a ales numele "True", a venit pe lume joi dimineata intr-un spital…

- Reprezentantii Spitalului Elias din Capitala, acolo unde era internata artista, au confirmat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Ionela Prodan, in varsta de 70 de ani, a murit luni seara, in jurul orei 21.00. Ea avea probleme cronice care s-au acutizat de cand a fost internata, de pe 16…

- Ionela Prodan a murit. Ionela Prodan a murit luni seara dupa o lunga suferința. Familia, fiicele sale și prietenii sunt greu incercați de aceasta veste extrem de trista. Dumnezeu s-o ierte Ionela Prodan a murit, dupa ce medicii i-au spus ca sufera de o boala grava la pancreas Ionela prodan a murit. Printre…

- Povestea unui ploiestean ajuns in stare grava la Spitalul Judetean si salvat de medicii de aici a devenit virala pe retelele de socializare. Fiica acestuia a fost cea care a povestit chinul prin care a trecut si le-a multumit medicilor si asistentelor care au avut grija de tatal sau si l-au ajutat sa…

- ”Cu durere in suflet, anunț trecerea in neființa a minunatului Om de radio, televiziune și artist, CRISTINA MATEIAȘ. Drumul sa-ți fie lin și lumina vesnica!”, este postarea afișata noaptea trecuta, in jurul orei 2,00 de Petrica Mațu Stoian. Cristina Fulgușin Mateiaș s-a nascut la Balanești…

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…