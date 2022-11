Prima ninsoare în stațiunea de schi preferată de turiști – FOTO&VIDEO Stratul de zapada are deja 10 centimetri. Pe partie nu se schiaza, insa localnicii sunt optimiști și spun ca daca va mai ninge in zilele urmatoare, iubitorii sporturilor de iarna se vor putea bucura de schi. Meteorologii au anunțat ninsori chiar de 1 decembrie.Comuna Arieșeni se afla la granița dintre județele Alba și Bihor și nu duce niciodata lipsa de turiști. Vara este frecventata pentru drumeții montane, iar in sezonul rece pentru practicarea sporturilor de iarna. Varful Bihorul este cel mai inalt varf din Munții Apuseni, avand o altitudine de 1849 metri și oferind o priveliște spectaculoasa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

