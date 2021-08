Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX, a anuntat sambata, printr-un mesaj pe Twitter, ca prima misiune orbitala a noului sau sistem de transport spatial Starship va fi gata de lansare in urmatoarele cateva saptamani, transmite Reuters. Astfel, compania SpaceX face inca un pas spre obiectivul calatoriilor orbitale si apoi interplanetare. In luna mai SpaceX a reusit o aterizare in conditii perfecte a unui prototip al rachetei Starship, SN15, un vector reutilizabil cu capacitate mare de transport, ce a fost conceput pentru a transporta astronauti si echipamente spre Luna si Marte. Aterizarea acestui…