Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova merge din nou in Europa! Trofeul Cupei Romaniei și medaliile de bronz au fost mai mult decat suficiente pentru ca SCMU sa demonstreze ca iși merita locul in CEV Cup, ediția 2023-2024. Clubul din Banie a anunțat printr-un comunicat faptul ca va avea parte de noi…

- Angajatii din spitalele din municipiul Iasi, membri ai Sindicatului Sanitas, se afla, incepand de miercuri si pana pe 15 iunie, in greva japoneza, principala revendicare a acestora fiind aplicarea integrala a Legii de salarizare 153 din 2017, potrivit Agerpres.Presedintele Sanitas Iasi, Iulian Cozianu,…

- Acum 43 de ani, in 11 mai 1980, marele sculptor roman Gheza Vida a plecat, poate prea devreme, dar ne-a lasat capodopere de o inestimabila valoare. In urma lui au ramas povești de viața traite intens și transpuse mai apoi in opera sa și lucrari de arta ce-i poarta amprenta și-l pastreaza printre noi.…

- A fost cel care a abordat pentru prima data in Romania teoria mișcarii generale a unui fluid in jurul unui contur, a efectuat cercetari asupra aripilor monoplane și a mișcarilor conice in regim supersonic și a realizat conceptul mai multor avioane de concepție autohtona, care se lauda cu nenumarate…

- Meci greu pentru reprezentativa masculina de handbal a Romaniei, care, miercuri, 26 aprilie, de la ora 17.30, la sala „Dinamo” din Bucuresti, infrunta nationala Austriei, in penultima runda a Grupei a 4-a a preliminariilor EHF EURO 2024 din Germania. „Austria este o echipa foarte buna, mai buna decat…

- Spitalele clujene vor asigura permanența in perioada Sarbatorilor Pascale. Cei care au nevoie se pot adresa unitaților de primiri urgențe adulți și copii Dintre unitațile aflate in subordinea Consiliului Județean Cluj vor asigura permanența: Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii, str. Moților, nr.…

- Drept la replica| Florin Arion, managerul Spitalului Orașenesc Cugir: „Lipsa medicilor este o problema in toate spitalele, nu doar la Cugir” Drept la replica| Florin Arion, managerul Spitalului Orașenesc Cugir: „Lipsa medicilor este o problema in toate spitalele, nu doar la Cugir” Problema resursei…