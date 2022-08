O noua performanța in sportul romanesc. Bianca Florentina Ghelber a cucerit medalia de aur in proba de aruncare a ciocanului, miercuri, la Campionatele Europene de atletism de la Munchen. Ghelber (32 ani), clasata pe sase la JO de la Tokyo, anul trecut, s-a impus in finala de la Munchen cu 72,72 metri, devansandu-le pe poloneza Ewa Rozanska, 72,12 m, si pe italianca Sara Fantini, 71,58 m. In grupele preliminare, Ghelber obtinuse a treia performanta, 71,27 metri. Ghelber se clasase pe locul 6 la Mondialele de la Eugene (SUA), luna trecuta. Romania a obtinut prima medalie de aur continentala dupa…