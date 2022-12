Stiri pe aceeasi tema

- A inceput sa ninga in Timișoara inca de la primele ore ale dimineții. In unele locuri s-a așternut un strat discret de zapada, mai puțin pe carosabil. Utilajele de deszapezire ale Brantner pot fi urmarite online.

- Secția de Drumuri Nationale Targu Jiu intervine la aceasta ora cu un utilaj de deszapezire pe DN 67 C, in zona Ranca. A reinceput sa ninga, iar temperatura a scazut sub zero grade Celsius. Se acționeaza și cu material antiderapant. Stratul de zapada in decor masoara peste 10 centimetri. Pe DN 67 C se…

- Autoritațile municipiului Chișinau sint pregatite sa intervina cu tehnica și material antiderapant pe strazile din Chișinau. Declarații in acest sens au fost facute pe 21 noiembrie, in cadrul ședinței saptaminale a serviciilor Primariei capitalei. Șeful Direcției Generale Transport Public si Cai de…

- Intr-un comunicat transmis in aceasta dimineața prefectul Adrian Nița constata ca ”prima zapada nu ne-a mai luat prin surprindere” și face un scurt expozeu in legatura cu masurile luate: https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Video-2022-11-20-at-09.40.05.mp4 ”Drumurile naționale…

- Primaria municipiului Piatra-Neamt a activat Comandamentul de iarna, avand in vedere prognoza meteo pentru urmatoarea perioada care prevede precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Doi ofiteri de serviciu se vor afla pe strazile municipiului in perioadele cu ninsori sau polei, putand sa urmareasca…

- Consiliul Judetean Tulcea a atribuit un contract de servicii de deszapezire pe timp de iarna multianuala a retelei de drumuri judetene din judetul Tulcea, zona Est, in perioada 2022 2025 Valoarea contractului atribuit este de 9.940.220.36 lei Castigator este Mega Edil SRL cu sediul social in Lipia,…

- Creșterea prețurilor iși spune cuvantul, iar o țara are de gand sa-și lase cetațenii fara curent electric in fiecare zi, timp de trei ore. Și in Romania se vorbește despre masuri drastice pentru reducerea consumului de energie. Restricții energetic in Europa Francezii sunt indemnați sa reduca mai multe…