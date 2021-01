Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, si presedintele american, Joe Biden, au avut vineri o "calduroasa" discutie telefonica cu ocazia careia au decis sa se intalneasca "luna viitoare", a anuntat biroul prim-ministrului canadian, noteaza AFP. In cursul unei discutii de peste 30 de minute, noul presedinte…

- Guvernul canadian a promis luni sa sprijine in continuare proiectul oleoductului Keystone XL dintre Canada si Statele Unite dupa ce media canadiene au dezvaluit intentia viitorului presedinte american Joe Biden de a il anula imediat dupa instalarea in functie, noteaza AFP. Anularea decretului care permite…

- Donald Trump are șanse mari sa ajunga in a doua procedura de destituire saptamana viitoare. Din moment ce nu pare a avea intenția sa demisioneze sau sa se retraga, ar putea fi demis de Parlamentul american. Mandatul lui Donald Trump se incheie pe 20 ianuarie. Un text de punere sub acuzare (impeachment),…

- Donald Trump a avut prima aparitie oficiala de cand a pierdut alegerile in fata democratului Joe Biden. Presedintele american a participat la o ceremonie de Ziua Veteranilor la Cimitirul National Arlington, in ciuda vremii nefavorabile. Liderul de la Casa Alba a venit la ceremonie impreuna cu prima-doamna,…