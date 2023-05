Prima instituție europeană și-a lansat activitatea în România La 16 ani de la aderarea in Uniunea Europeana, prima instituție europeana cu sediul in București și-a lansat activitatea. Centrul european de securitate cibernetica va fi un hub al Europei pentru tot ceea ce inseamna protecția datelor. Centrul european pentru securitate cibernetica și-a deschis porțile in Capitala și va deveni operațional complet din toamna. Prezent la festivitatea de lansare a activitații, premierul Nicolae Ciuca susține ca acesta fiind prima agenție europeana cu sediul pe teritoriul țarii noastre. ”Activitatea Centrului survine și in contextul in care atacurile hibride și provocarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

