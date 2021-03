Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran a dezvaluit ca este insarcinata pentru prima data, la varsta de 43 de ani. Vedeta a facut anunțul in platoul emisiunii „Vorbește lumea”. Prezentatoarea de televiziune, care are o noua relație de numai 7 luni, nu se aștepta sa ramana atat de repede insarcinata. „Sunt foarte emoționata…

- In ultima perioada, Cristina Cioran a fost in centru atenției datorita noii ei relații. Deși ar trebui sa fie in culmea fericirii, cum este normal cand o iubire este la inceput, blondina a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in ipostaze care demonstreaza contrariul. O simpla sesiune de cumparaturi…

- Dupa ce Gina Pistol le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare primele imagini cu ecografia fiicei ei, Smiley și-a emoționat toți admiratorii printr-o fotografie de colecție cu burtica de gravida a frumoasei lui iubite, prezentatoarea de la Chefi la cuțite. Iata cum s-a afișat celebrul cantareț…

- Adela Popescu este din nou insarcinata și peste cateva luni va deveni mama pentru a treia oara. Vedeta și soțul ei au petrecut o vacanța de vis in Maldive, unde prezentatoarea de la Vorbește Lumea s-a pozat in costum de baie și a publicat prima imagine cu burtica de gravida. Acum, aceasta a avut o noua…

- Lidia Buble a postat recent o fotografie pe rețelele de socializare cu care și-a uimit fanii. Așa cum ne-a obițnuit deja de ceva timp, artista este foarte activa in mediul online și publica adesea pe pagina sa de Instagram fel de fel poze in care apare in diferite ipostaze. De data aceasta, fanii au…

- Adela Popescu a anunțat in urma cu puțin timp ca urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara. Prezentatoarea și soțul Radu Valcan sunt nespus de fericiți și se pregatesc deja pentru venirea pe lume a noului membru al familiei. Burtica de gravida este inca intr-un stadiu in care poate fi ascunsa, deși…

- Gina Pistol mai are foarte puțin pana cand iși va putea ține fetița in brațe. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite iși ține la curent fanii in ceea ce privește noutațile din sarcina.