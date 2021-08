Stiri pe aceeasi tema

- Patru frati romano-olandezi, Tymon, Eliot, Dafydd si Lemuel Cotoarba, au deschis, la Sighisoara, primul Muzeu Fusion Media din Romania, 100% independent, dupa ce au decis sa renunte la viata din Occident, pentru a se dedica promovarii istoriei tarii noastre. Cei patru frati Cotoarba sustin ca istoria…

- Marți, 13 iulie, contabilii romani vor marca ce-a de a 17-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Roman, care se va suprapune anul acesta cu aniversarea centenarului inființarii Corpului Contabililor, in urma unui decret regal semnat de Regele Ferdinand. Acest moment va fi serbat printr-o adunare…

- Ervin Molnar, deputat de Mureș:Azi a inceput examenul de Bacalaureat, iar 3428 de elevi provenind de la licee cu diferite profile din județul nostru iau parte la acesta. Este un examen important in dezvoltarea voastra, ca adulți, iar pe langa emoțiile tipice unei astfel de incercari, apar și emoțiile…

- Astazi au fost semnate acordurile cadru prin care Romania va achiziționa aproape 500 de autospeciale de stingere incendii, in valoare totala de circa 780 de milioane de lei. Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, in videoconferința organizata la Ministerul de Interne, ca aceste achiziții din fonduri…

- Vești foarte bune pentru turismul intern: Fundația Pro Economica Alapitvany va investi in urmatoarea perioada circa 44 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, in mai multe proiecte turistice din Transilvania. Regiunea este una foarte ofertanta, cu un potențial demonstrat in ultimii ani, astfel…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat astazi ca Uniunea va avea congres in data de 17 septembrie, in localitatea Sangeorgiu de Mures. Un congres care va avea si o parte de activitati in spatiu liber, in aer liber si lucrarile congresului in spatiul inchis. Astazi am votat si l-am numit pe domnul presedinte…

- Mureșeanul Marius Cherecheș face parte, incepand cu data de 12 mai 2021, din Cabinetul ministrului Sanatații din Romania, Ioana Mihaila, in cadrul caruia indeplinește funcția de consilier, potrivit paginii web a Ministerului Sanatații. Marius Cherecheș a absolvit Facultatea de Farmacie din cadrul Universitații…

- Oamenii de afaceri din județul Alba, alaturi de reprezentanții Consiliului Județean Alba și ai Primariei municipiul Alba Iulia, s-au intalnit azi, 20.05.2021, cu o delegație de oameni de afaceri din Austria, in cadrul unui important eveniment de cooperare economica, organizat de Secția Comerciala…