- Cai si ponei care au suferit fracturi, care sunt bolnavi de epilepsie sau afectiuni respiratorii sunt tratati la singurul ”spital de cai” din Transilvania. Acesta functioneaza in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara din Cluj-Napoca,...

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat sambata, in Republica Moldova, ca Romania poate sustine, in prezent, procesul de reunificare a tarii, adaugand ca cele doua popoare vorbesc aceeasi limba, au aceeasi cultura si istorie, iar acestea sunt singurele care trebuie sa isi doreasca unirea.…

- Joi și vineri, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a gazduit cea de-a VIII-a ediție a Intalnirilor europene din Transilvania. Evenimentul a reunit, timp de trei zile (la Cluj-Napoca și Alba Iulia), reprezentanți ai autoritaților locale, companii, reprezentanți din mediul academic și din…

- Ambasadorul Frantei in Romania: "Clujul a devenit un model pentru celelalte orase din regiune" Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus miercuri, la Cluj, ca tema dezvoltarii durabile a oraselor este in acest moment motorul colaborarii dintre Franta si Romania, iar anul 2018, in care romanii…

- Celebra revista Vogue a publicat un amplu reportaj de calatorie din Cluj-Napoca, punand accent pe localuri, cafenele, restaurante si galerii de arta. Dupa ce a incercat cocktailuri la „Joben” sau „Charlie”, a luat masa la „relicva comunista Varzarie” sau la „Via” si a vizitat Salina Turda, Fabrica de…

- Una dintre cele mai vechi si cunosucte companii din Iasi a intrat oficial in faliment • Dupa aproape 30 de ani de productie continua, fabrica de echipamente hidraulice a fost bagata in ultima perioada intr-un proces de reorganizare din cauza problemelor financiare, insa conducerea firmei a esuat sa…

- Anul acesta si in 2019, Romania va primi 109 refugiati sirieni, aflati provizoriu in Turcia. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. In 2018, Romania va primi 40 de refugiati sirieni, iar in 2019 alti 69. Nelu Barbu a precizat ca este vorba de o cota anuala de 40 de […]

- Organizatorii UNTOLD au anunțat joi primii artiști confirmați pentru UNTOLD 2018, festival ce se va desfașura in perioada 2 – 5 august la Cluj . Conform anunțului facut de organizatori, scenele Galaxy și Alchemy ii primesc in acest an pe Solomun, Nina Kraviz, Loco Dice, Andy C, Dub FX , Pendulum și…