Stiri pe aceeasi tema

- Pro TV inchide emisia tuturor stațiilor locale pe care le avea in țara, operatorii de cablu fiind deja anunțați cu privire la aceasta decizie. Un numar de 12 statii locale ale Pro TV nu vor mai avea semnal propriu de la 1 aprilie, la miezul noptii, potrivit informațiilor Paginademedia.ro, iar Știrile…

- Practic, 12 statii locale nu vor mai avea semnal propriu de la 1 aprilie, la miezul noptii. Știrile Pro TV, care aveau un segment in care fiecare statie locala avea semnal propriu, in functie de zona, se vor vedea la fel in toata tara. Statiile locale care nu vor mai avea emisie proprie sunt: Alba…

- Galeriile Inter-Art Aiud gazduiesc cea mai complexa și ampla expoziție internaționala de arta plastica feminina a anului 2018 cuprinzand lucrari semnate de 65 de artiste din 36 de țari de pe 5 continente sub genericul: Arta feminina in colecția „Inter-Art” . Astfel, pe simezele galeriei, intr-o abordare…

- In peceptia romanilor, Oradea, Brasov, Targu Mures, Timisoara si Baia Mare sunt orasele cu cel mai satisfacator acces la facilitati si servicii medicale din Romania, arata un studiu realizat pe un senation de 250.000 de oameni de catre Storia in colaborare cu D&D Research. „Sunt oameni care…

- Transilvania se mandrește in acest an cu nu mai puțin de 25 de echipe inscrise in concursul de Robotica, iar Demo-regionala de la Cluj devine astfel etapa cu cel mai mare numar de participanți, dupa Regionala din București (41 de echipe). Județul Alba a fost reprezentat in marea confruntare, de catre…

- Analia Selis si colegii sai din trupa ArgEnTango vor ajunge la Lugoj luna viitoare. Orasul nostru a fost inclus in turneul pe care artista l-a programat in Romania si Germania. Concertul este pe 20 martie, Lugojul aflandu-se pe lista artistei care mai are spectacole la Baia Mare, Cluj, Timisoara, Alba…

- "In cadrul unor intalniri ale asociatiei "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" – Filiala Iasi, companiile (Imbat Delta Taxi, Lux Taxi, Auto Wad RD, Euro Taxi Iasi, Parma-Tax, RVR Taxi si Unreal SRL) s-au inteles sa practice un tarif unic pentru transportul in regim de taxi de 1,99 lei/km…

- Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași dar și asociația din care aceștia fac parte. Potrivit autoritaților, firmele s-au ințeles sa practice un tarif unic. Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași. Autoritațile…