- Președintele american Joe Biden a promis ca va aduce acasa orice cetațean american care dorește sa paraseasca Afganistanul, dar a susținut ca nu știe deznodamantul crizei umanitare declanșate de preluarea controlului de catre talibani, intr-o declarație de presa facuta vineri de la Casa Alba. Biden…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP. "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte…

- Compania Facebook a transmis, in replica la afirmatia presedintelui Joe Biden ca platformele social media „ucid oamenii” cu dezinformarea, ca a fost mai eficienta decat Guvernul in promovarea vaccinarii anti-Covid. Intrebat, vineri, la Casa Alba, de un reporter legat de rolul „platformelor precum Facebook”…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP preluate de agerpres. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un…

