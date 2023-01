Stiri pe aceeasi tema

- Newcastle United s-a calificat in prima finala de Cupa Ligii dupa o pauza de 47 de ani, formația antrenata de Eddie Howe reușind sa o elimine pe Southampton din drumul spre ultimul act al competiției (3-1 la general).

- Newcastle - Southampton, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din Cupa Ligii Angliei, este programat, marti, 31 ianuarie, de la ora 22:00, pe St. James Park, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Manchester United a invins-o pe Nottingham Forest cu 3-0 in manșa tur din semifinalele Carabao Cup, Cupa Ligii Angliei. La Nottingham, pe terenul gazdelor, Erik ten Hag a trimis mare parte din echipa standard inca din primul minut. Iar „diavolii roșii” au lovit dupa numai 6 minute. Casemiro i-a pasat…

- Formatia Newcastle a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Southampton, in mansa tur a semifinalelor Cupei Ligii Angliei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Joelinton, in minutul 73, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Manchester City le-a oferit o surpriza neplacuta fanilor sai, formația pregatita de Pep Guardiola fiind eliminata in sferturile Cupei Ligii Angliei de Southampton, ultima clasata din Premier League.

- Formatia Manchester City a fost eliminata de Southampton in sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, fiind invinsa, miercuri seara, cu scorul de 2-0. Au marcat Mara ’23 si Djenepo ’28. Tot miercuri, Nottingham Forest a invins Wolverhampton la lovituri de departajare, scor 4-3. Dupa 90 de minute,…

Formatia Manchester City a fost eliminata de Southampton in sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, fiind invinsa, miercuri seara, cu scorul de 2-0, informeaza News.ro.

- Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a decis ce echipa de start va timite impotriva Franței, in finala Campionatului Mondial. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in…