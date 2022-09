Stiri pe aceeasi tema

- Impactul economic al razboiului din Ucraina este greu de indurat pentru aliații țarii, insa daca britanicii sunt in situația de a-și numara banii ramași dupa ce au platit facturi uriașe, ucrainenii sunt in situația și mai grava in care trebuie sa-și numere morții in fiecare zice, a spus Prima Doamna…

- Valurile de canicula care au lovit Spania in ultimele luni ameninta sa reduca semnificativ productia de ulei de masline a celui mai important exportator mondial pentru acest ingredient utilizat la gatit, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, transmite Bloomberg."Daca nu…

- Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a declarat ca razboiul Rusiei in Ucraina i-a afectat propria familie si l-a determinat pe fiul ei in varsta de noua ani sa isi piarda interesul pentru pasiunile din trecut si sa isi doreasca sa devina militar. Ea a subliniat ca baiatul ”vrea doar sa faca arte…

- Prima Doamna ucraineana Olena Zelenska a indemnat miercuri, in Congresul american, la livrarea de sisteme de aparare antiaeriena Ucrainei, intr-un discurs in care a aratat carucioare de copii patate de sange si cadavre de copii ucisi in bombardamente rusesti, relateaza The Associated Press.

- Prima doamna a Ucrainei a sosit, marți, la Casa Alba, acolo unde a fost așteptata de Jill Biden, Prima Doamna a SUA. Cele doua doamne au avut mai multe discuții in privat, in timpul unei intalniri bilaterale programate. Aceasta este a doua intalnire intre Olena Zelenska și Jill Biden, prima avand loc…

- resedintele Klaus Iohannis a declarat marti, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, ca nu crede ca va fi necesar si nu exista un plan de a intra intr-un procedeu de austeritate, argumentand ca am avut criza economica din 2009, 2010 ,2011 unde s-a incercat in plan european sa se combata criza…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Criza energetica va continua, iar dependenta masiva de gazul si petrolul rusesc trebuie sa se schimbe, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. „Aceste decizii afecteaza deja Romania si afecteaza intreaga Uniune Europeana si afecteaza,…