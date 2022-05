Prima doamnă a SUA vine în România pentru a se întâlni cu refugiații ucraineni Prima doamna Jill Biden va vizita Romania si Slovacia in perioada 5-9 mai pentru a se intalni cu membri ai serviciilor americane si personal din ambasade, parinti si copii ucraineni refugiati, lucratori umanitari si profesori, a anuntat luni biroul sau, potrivit Reuters. Duminica, sarbatorita ca Ziua Mamei in Statele Unite, Biden se va intalni cu mame si copii ucraineni care au fost fortati sa isi paraseasca locuintele din cauza razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a precizat biroul ei. Sotia presedintelui Joe Biden se va intalni pe 6 mai cu membri ai serviciului militar american la baza aeriana… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

