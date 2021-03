Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 11 martie, actrița Aja Naomi King (36 de ani), cunoscuta pentru rolul jucat in serialul TV How to Get Away With Murder, a dezvaluit in mediul online ca este insarcinata. In descrierea fotografiei postate, actrița a descris sentimentele sale referitoare la aceasta sarcina dupa ce a pierdut alte…

- Prima Doamna a SUA a atras din nou atenția prin ținuta sa, de data aceasta la gala International Woman of Courage care a avut loc pe 8 martie. Jill Biden s-a imbracat intr-o creație semnata de designerul Oscar de la Renta, in valoare de 2.890 de dolari. Nimic ieșit din... The post Jill Biden și Meghan…

- Vineri, 12 martie 2021, Smiley (37 de ani) a lansat piesa „Pana la tine”, melodie cu un mesaj emoționant pentru fiica lui și a Ginei Pistol (40 de ani). Micuța s-a nascut marți, 9 martie 2021. Smiley a lansat piesa „Pana la tine”, o declarație de iubire pentru fiica lui și a Ginei Pistol Versurile emoționante…

- Pe 8 martie, in SUA, a avut loc gala International Woman of Courage, eveniment anual ce are ca scop premierea femeilor care ocupa funcții de conducere importante, care contribuie prin activitațile lor la bunastarea societații și pentru cele ce lupta pentru susținerea drepturilor omului și a egalitații…

- Jill Biden, care a devenit noua prima-doamna a Statelor Unite ale Americii, la varsta de 69 de ani a transmis un mesaj secret prin ținuta pe care a ales-o pentru ziua in care soțul ei, democratul Joe Biden, a preluat mandatul de președinte. Ce mesaj secret a transmis Jill Biden prin ținuta sa Jill Biden…

- Joe Biden, actualul președinte al Americii, s-a prezentat la mitingurile electorale cam așa: ”Buna ziua, sunt soțul lui Jill Biden”. A cunoscut la un blind date pus la cale de fratele sau. Povestea lor de viața este una impresionanta: el, mai mare decat ea cu noua ani, avea sa il ”vindece” pe Joe, dupa…

- Gest de necrezut din partea soților Trump! Ei vor fi in continuare președintele și Prima Doamna a Americii pana miercuri, 20 ianuarie, pana la pranz. Cu toate acestea, ei nu numai ca nu vor participa la ceremonia de investire a noului președinte al SUA, dar nici macar nu ii va lasa pe soții Biden sa…

