”Este o șansa unica sa poți vedea din inima Guvernului Romaniei cum se construiesc deciziile majore. Cred ca aș fi avut cu siguranța o ințelegere incompleta a politicii și a modului in care funcționeaza instituțiile fara aceasta experiența extraordinara. Aș putea spune ca este o experiența aproape obligatorie pentru cine vrea sa ințeleaga in profunzime mizele mari pentru Romania. Am fost conștienta de la bun inceput ca pentru un jurnalist, intotdeauna o funcție publica va aduce cu sine și anumite limite. Dar merita facut pasul! Mulțumesc pentru increderea care mi-a fost acordata! A fost o onoare!…