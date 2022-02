Prim-ministrul olandez îşi prezintă scuze pentru recurgerea la 'violenţă extremă' în Indonezia Prim-ministrul olandez a prezentat scuze joi dupa ce un studiu a dezvaluit ca armata olandeza a recurs sistematic la "violenta extrema" impotriva luptatorilor pentru independenta Indoneziei intre 1945 si 1949, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile moldovenești intenționeaza sa pompeze vara aceasta cel puțin 300 de milioane de metri cubi de gaze in depozitele din Ucraina și Romania, a declarat viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltarii regionale, Andrei Spinu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a anuntat joi ca isi continua retragerea echipamentelor si unitatilor militare din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Moscova, si din regiunile ruse din apropiere, unde aceste desfasurari alimentau temerile privind o invazie a Ucrainei, relateaza France Presse. Fii la curent cu…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Rusia are concentrate in continuare 'la fel de multe forte' in apropiere de Ucraina si ca anunturile privind retragerea unitatilor ruse mai trebuie inca 'verificate', relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul de interne al Emiratelor Arabe Unite, seicul Saif bin Zayed Al Nahyan, a vizitat miercuri Pavilionul Romaniei la Expo 2020 Dubai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Numai Ucraina si NATO ar trebui sa aiba un cuvant de spus in privinta aderarii acestui stat la Alianta, a declarat ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba dupa intalnirea cu omologul sau italian Luigi Di Maio marti la Kiev, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ovala sau rectangulara, o masa foarte lunga sta intre presedintele rus Vladimir Putin si interlocutorii sai, o precautie sanitara care intareste impresia ca presedintele rus este rupt de lume in plina criza ucraineana, alimentand ironiile pe internet, comenteaza marti France Presse. Fii la…

- Ministrul apararii al Rusiei, Serghei Soigu, s-a deplasat in Siria pentru a inspecta exercitiile navale la care participa 15 nave de razboi si 30 de avioane marti in estul Mediteranei, informeaza Reuters, preluand o stire transmisa de agentia Interfax, care citeaza Ministerul Apararii de la Moscova.…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a descris marți drept ''terorism informational'' relatarile conform carora Rusia pune la cale o invazie impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…