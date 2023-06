Prigojin a sosit în Belarus, confirmă Lukaşenko Fondatorul gruparii ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, se afla acum in Belarus, a confirmat marti dupa-amiaza presedintele acestei tari, Aleksandr Lukasenko, relateaza agentia belarusa Belta, citata de Reuters si DPA. ‘Da, intr-adevar, a sosit astazi in Belarus’, a declarat presedintele. Conform acordului mediat de Lukasenko ce a pus capat sambata unui mars al luptatorilor Wagner catre Moscova, Prigojin se va refugia in Belarus in schimbul renuntarii de catre Rusia la inculparea sa pentru rebeliunea declansata, in timp ce combatantii gruparii pot opta pentru integrarea lor in armata rusa,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu reactie, avand legatura cu seful grupului paramilitar privat Wagner, Evgheni Prigojin, a zburat marti din Rusia spre Belarus, presupunandu-se ca aeronava l-ar putea transporta pe omul de afaceri in exil, la trei zile dupa ce a condus o revolta esuata impotriva armatei ruse, transmite Reuters.…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al lui presedintelui rus Vladimir Putin, anunta marti ca a ordonat armatei belaruse "sa fie pregatita de lupta", dupa izbucnirea rebeliunii grupari paramilitare ruse Wagner in Rusia, relateaza AFP. "Am dat toate ordinele pentru ca armata (belarusa)…

- Presedintele rus Vladimir Putin a adus un omagiu pilotilor ucisi in lupta impotriva unei revolte esuate in weekend, confirmand pentru prima data ca aviatori rusi au fost pierduti in lupta in timp ce grupul de mercenari Wagner marsaluia spre Moscova, potrivit Reuters, citat de news.ro.Discursul televizat…

- Avansul mercenarilor Wagner spre Moscova s-a oprit, sambata seara, dupa ce Evgheni Prigojin a fost convins dupa negocieri cu Aleksandr Lukașenko sa nu mai continue rebeliunea. Astfel, Evgheni Prigojin a fost de acord sa opreasca mișcarea mercenarilor prin Rusia, cu condiția garantarii siguranței mercenarilor.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata seara, 24 iunie, ca revolta trupelor Wagner in Rusia, care intre timp s-a oprit, a scos la iveala „un haos total” in aceasta țara, iar „omul de la Kremlin este evident foarte speriat”, transmite CNN.„Astazi, lumea a putut vedea ca șefii Rusiei…

- UPDATE 4 Evgheni Prigojin, directorul Grupului paramilitar Wagner, a anuntat, sambata, ca a ordonat intoarcerea combatantilor care avanseaza spre Moscova, confirmand acordul mediat de presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko. „Intoarcem coloanele si mergem in sens opus, spre unitatile noastre de…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a informat sambata pe președintele belarus, Aleksander Lukașenko, cu privire la situația din Rusia, potrivit unui mesaj postat pe canalul oficial Telegram al președinției din Belarus.Presedintele rus Vladimir Putin, care se confrunta cu o revolta a grupului paramilitar…

- „Fractura dintre elite este prea evidenta”, a declarat Mihailo Podoliak, apropiatul președintelui ucrainean, in mijlocul tensiunilor din Rusia dintre Kremlin și șeful paramilitarilor Wagner, scrie The Guardian.Un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a descris acțiunile…