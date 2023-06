Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a multumit trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza AFP. „Vedem cat de isteric reactioneaza…

- UPDATE 14:30 Armata ucraineana a declarat luni ca nu are informații despre o ofensiva majora despre care Rusia a afirmat ca Kievul a lansat-o in cinci puncte de-a lungul liniei frontului din regiunea ucraineana Donețk, informeaza Reuters.„Nu avem astfel de informații și nu comentam niciun fel de falsuri",…

- Fortele rusesti au respins o „ofensiva de mare amploare” desfasurata de armata ucraineana in Donbas, a anuntat Ministerul rus al Apararii noaptea trecuta.„In dimineata zilei de 4 iunie, inamicul a lansat o ofensiva de mare amploare in cinci sectoare ale frontului in directia sud a regiunii Donetk”,…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a avut marti o reactie furioasa la adresa Ministerului rus al Apararii, acuzand „lepadaturile” din aceasta institutie ca au permis atacul ucrainean cu drone efectuat anterior asupra Moscovei. „Bestii infecte. Ce faceti ? (…) Ridicati-va fundurile…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat pe contul sau de Telegram ca 20.000 dintre luptatorii sai au fost ucisi in batalia pentru orasul ucrainean Bahmut, relateaza ziarul britanic The Guardian. In acelasi mesaj, Evgeni Prigojin a avertizat ca Rusia s-ar putea confrunta cu…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu ca tara sa are nevoie de mai mult timp pentru a lansa mult asteptata contraofensiva impotriva Rusiei, intrucat armata inca mai are nevoie de o parte din ajutorul occidental promis. "Cu (ceea ce avem) putem merge mai departe si sa…

- Soldatii ucraineni obtin castiguri teritoriale in Bahmut, un oras care se afla in centrul unor lupte intense de mai multe saptamani, in care fortele ruse si ucrainene lupta pentru control in regiunea Donetk din estul Ucrainei, informeaza dpa. Trupele ucrainene si ruse s-au angajat din nou in lupte grele…

- Forțele armate ucrainene raporteaza „batalii sangeroase fara precedent” in Bahmut, in timp ce Kievul continua cu disperare sa țina piept ofensivei ruse in orașul din estul țarii, aflat sub un puternic asediu in ultimele luni. Armata ucraineana a transmis marți dimineața ca a respins peste 70 de atacuri…