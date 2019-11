Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, vineri, la Timisoara, ca sustine si apreciaza initiativa fundatiei care construieste, in Capitala, cu fonduri primite din donatii de la populatie, un spital pentru copiii bolnavi de cancer, scrie Agerpres. Dancila a fost intrebata, intr-o conferinta…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, vineri, la Timisoara, ca Romania se va incadra in tinta de deficit bugetar stabilita pentru anul in curs, contrar unor afirmatii facute de lideri ai opozitiei in spatiul public. Intrebata, intr-o conferinta de presa, de eventualitatea ca Romania sa nu se incadreze…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- ”Ii lansez și de aici, de la Falticeni, provocarea lui Klaus Iohannis sa vina la o dezbatere unu la unu. Trebuie sa venim in fața romanilor nu cu promisiuni, pentru ca sunt satui de promisiuni. Sa spuna președintele Romaniei ce a facut in cei 5 ani de mandat și sa spuna premierul Romaniei ce a facut…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…

- Catalin Ivan a declarat, joi, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca alegerile nu sunt libere in Romania, iar la prezidențiale voturile vor fi numarate tot de STS, printr-o ințelegere intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila. El a adaugat ca cine nu are partid in Parlament nu are nicio șansa, anunța…

- Viorica Dancila a declarat, joi noapte, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca strigatul familiilor celor doua fete ucise de Gheorghe Dinca este unul ”cutremurator, unul de speranța” ca fetele ar putea fi in viața.Premierul a abordat și subiectul conflictului stradal din fața Palatului…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…