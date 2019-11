#Prezidenţiale2019/Primarul municipiului Deva, Florin Oancea: Am votat pentru o Românie modernă şi normală Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a votat duminica la o sectie organizata la casa de cultura din localitate, el afirmand ca a votat "pentru o Romanie moderna si normala".



"Am votat pentru o Romanie moderna si normala. Lucruri pe care si le doresc toti cetatenii. O stare de normalitate in care sa putem construi impreuna un viitor, si pentru noi si pentru copiii nostri, asa cum ni-l dorim, pentru ca cei care din diferite motive au trebuit sa plece din tara, sa se poata intoarce acasa. Noi ii asteptam", a spus Oancea.



In judetul Hunedoara sunt organizate 524 de sectii…

Sursa articol: agerpres.ro

