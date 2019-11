Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina va constitui o comisie de ancheta pentru a stabili motivul pentru care nu au fost depuse in timp util cererile de urna mobila pentru pacienti, iar Politia a deschis dosar penal pentru impiedicarea exercitarii dreptului electoral, dupa ce pacientii unitatii spitalicesti…

- O femeie din municipiul Caracal care a votat duminica la o sectie din localitate a aflat ca in evidente figureaza ca decedata in urma unei erori la intocmirea unui certificat de deces inregistrat intr-o localitate din judetul Alba, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistul din orasul Potcoava care ar fi batut o femeie, in ziua de 26 octombrie, ar fi savarsit o noua infractiune, si anume, ar fi amenintat cu acte de violenta un tanar de 19 ani din localitate potrivit Agerpres Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, un tanar…

- Politistul in varsta de 34 de ani, din orasul Potcoava, care ar fi agresat o femeie in timp ce era sub influenta bauturilor alcoolice, avea permisul de port arma ridicat din anul 2013 si este la a patra cercetare disciplinara, in doua randuri fiind sanctionat, iar in ultimele doua nefiind incheiate…

- Femeia care a anuntat luni la 112 ca este sechestrata a fost gasita in judetul Ilfov, in aceeasi masina din care a fost efectuat apelul, atat ea, cat si un barbat, in varsta de 32 de ani, care se afla in autoturism fiind in prezent audiati de politisti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Instanta a dispus vineri seara arestarea preventiva a celor cinci persoane care in ziua precedenta au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu. "In…

- Cinci persoane au fost retinute joi seara pentru lipsire de libertate dupa ce in cursul zilei au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu.

- Cinci persoane au fost retinute joi seara pentru lipsire de libertate dupa ce in cursul zilei au luat fortat de pe strada o tanara de 20 de ani, din Caracal, pe care au urcat-o intr-o masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu. Persoanele…