#Prezidenţiale2019/ Teleorman: Aproape 340.000 de buletine de vot distribuite către secţiile de votare pentru turul al II-lea Aproape 340.000 de buletine de vot vor fi distribuite in cursul zilei de sambata catre reprezentantii celor 334 de sectii de votare din judetul Teleorman, pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Potrivit Biroului Electoral Judetean (BEJ), pentru scrutinul de duminica au fost tiparite 339.715 buletine de vot. Acestea vor fi distribuite impreuna cu celelalte materiale necesare votarii, in cursul zilei de sambata, conform unei programari, catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din cele 97 de comune si orase din judet. Odata cu buletinele de vot, vor fi repartizate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput turul al doilea, decisiv, pentru alegerea președintelui Romaniei! In noaptea de joi spre vineri s-au deschis secțiile de votare din diaspora. Ca de obicei, primii care au putut vota au fost romanii din Noua Zeelanda, urmați de cei din Australia.

- Potrivit legii, turul 2 de scrutin de alegeri prezidențiale 2019 din 24 noiembrie are loc in aceleași secții de votare și circumscripții electorale și pe baza acelorași liste de alegatori de la primul tur. Care va fi orarul de funcționare a secțiilor de votare din strainatate? Secțiile de votare din…

- Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale incepe vineri, de la ora 00,00, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie, la ora 7,00, informeaza AGERPRES . Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc in aceleasi sectii…

- In comuna Balotești, la sectia de votare 122, in jurul orei 17.00, prezenta la vot depașise 50%. 641 de alegatori din 1.150 votasera deja pe lista permanenta și pe cele suplimentare (intr-un numar nu foarte mare). Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 476 Un flux constant de alegatori,…

- Dupa raportarea rezultatelor din toate secțiile de votare din Romania, respectiv din 99,52% din secțiile de votare din Diaspora, iata rezultatele parțiale: Rezultate consolidate (100% Romania, 99,52%...

- Aici va vom ține la curent, cel puțin din ora in ora, pe parcursul intregii zile cu toate evenimentele care țin de desfașurarea procesului electoral din județul Satu Mare. Activitațile din secțiile de votare de ieri 09.11.2019 s-au desfașurat fara incidente. Toate sectiile de votare de pe teritoriul…

- Duminica, 10 noiembrie, cetatenii din Alba sunt chemati din nou la vot, pentru a alege președintele Romaniei. Sunt asteptati sa se prezinte la urne peste 300.000 de alegatori cu drept de vot, care vor depune buletinele in urnele amenajate in 439 de secții din județ. Au fost stabilite si listele finale…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista si harta interactiva ale celor 835 de sectii de votare pe care le organizeaza in strainatate la alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Harta interactiva cu...