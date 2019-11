Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea (PSD) a declarat ca a oferit un vot pentru bunastarea romanilor si pentru ca totii cetatenii tarii sa simta in siguranta.Citește și: Romanii din diaspora s-au RAZBUNAT pentru toate umilințele: Pana la ora 13.00 au votat de 10 ori mai mulți ca in 2014,…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis a declarat duminica, dupa ce a votat, ca este optimista si ca este o zi foarte importanta, de aceea este foarte important sa vina toti romanii la vot. "Este o zi foarte importanta astazi. Am votat pentru Romania normala si va invit pe…

- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.

- Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019 este programat pe 10 noiembrie in Romania, in timp ce alegatorii din strainatate au la dispoziție trei zile – 8, 9 și 10 noiembrie – pentru a-și exprima opțiunea. A doua zi de vot in diaspora. Romanii din strainatate pot vota la alegerile prezidentiale…

- Alegatorii care au votat prin corespondenta la prezidentiale pot verifica online, pe site-ul votstrainatate.ro, daca plicurile cu votul lor au ajuns la destinatie, a anuntat, vineri, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit AEP, persoanele care s-au inregistrat pentru votul prin corespondenta…

- Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Alegerea președintelui Romaniei se va face pentru urmatorii cinci ani, atat cat dureaza mandatul, potrivit Constituției Romaniei.

