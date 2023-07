Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a promulgat vineri legea conform careia cetatenii care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 6 luni inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in localitatea de domiciliu. Actul normativ modifica si completeaza Legea nr. 115/2015…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat doua legi importante, legile 229/2023 și 230/2023 pentru buna funcționare a autoritaților publice locale, ca urmare a amendamentelor deputaților PNL in dezbaterea din Camera Deputaților, a anunțat deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador. Astfel, Legea…

- Astazi, 14 iulie a.c., cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele doua saptamani, au sprijinit autoritațile elene prin activitați de monitorizare a zonelor cu risc de incendiu din Estul Atenei. Primul contingent, care insumeaza…

- Guvernul Romaniei a aprobat recent, in data de 20 aprilie 2023, printr-o Hotarare, procedura privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Balaușeri in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- ”Contractul semnat astazi (joi – n.r.), primul din seria celor destinate consumul propriu al autoritatilor locale, aduce o investitie din care au de castigat atat autoritatile locale, prin reducerea facturilor la energie, cat si intreaga comunitate, prin impactul pozitiv asupra mediului. Autoritatile…

- Eveniment Tragedie in localitatea Vartoapele de Sus / O mama și fetița de aproape 3 ani și-au pierdut viața mai 22, 2023 10:00 Astazi de dimineața, in jurul orei 08.30, pompierii militari din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu de…

- Peste 1.000 de copii bihoreni au fost pregatiti, in cursul acestei saptamani, de pompieri in domeniul situatiilor de urgenta, in cadrul programului "Scoala Altfel: Pretuiti Viata!", potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al ISU Bihor, pompierii militari bihoreni continua activitatile de instruire…

- Nr. 131 Oradea, 05.05.2023 COMUNICAT DE PRESA Copiii bihoreni pregatiti de pompieri in domeniul situatiilor de urgenta Pompierii militari bihoreni continua activitatile de instruire a copiilor si adolescentilor in domeniul situatiilor de urgenta, atat in cadrul unitatilor de invatamant, cat si la sediile…