PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII 9 - 15 MARTIE ECONOMIC Luni, 9 martie - Eliberarea de adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14 - Bunastarea animalelor, care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile bancare si nebancare ce au incheiat conventii cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), va demara la aceasta data. - "XPRIMM Time for Business - Viitorul asigurarilor RCA", eveniment dedicat provocarilor de pe piata asigurarilor de raspundere civila auto (RCA). - INS: Sacrificarile de animale si pasari si productia de carne - INS: Constructii de locuinte (date provizorii) - INS:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca incepand de luni, 9 martie 2020, elibereaza adeverințe pentru beneficiarii Masurii 14 – Bunastarea animalelor, care doresc sa acceseze credite de la instituțiile bancare și nebancare in vederea finanțarii activitaților…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul judetean Calarasi a anuntat ca incepand de luni, 9 martie, elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14 – Bunastarea animalelor, care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020, se desfasoara sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 – „Bunastarea animalelor” – pachet b) Plati in favoarea bunastarii pasarilor,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța fermierii buzoieni ca pana in data de 15 februarie 2020 se desfașoara sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 – „Bunastarea animalelor” – pachet Plați in favoarea bunastarii porcinelor, in conformitate…

- Sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 – „Bunastarea animalelor” din pachetul „Plati in favoarea bunastarii pasarilor” se desfasoara in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca in perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020 se desfașoara sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 – „Bunastarea animalelor” – pachet b) Plați in favoarea bunastarii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca in perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2020 se desfasoara sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 - "Bunastarea animalelor" - pachet b) Plati in favoarea bunastarii…

- Sesiunea de depunere a cererilor de plata pentru anul 2020 aferenta Masurii 14 - ''Bunastarea animalelor'' din pachetul ''Plati in favoarea bunastarii pasarilor'' se desfasoara in perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2020, informeaza joi Agentia de Plati si Interventie…